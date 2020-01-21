В Ровенской области напали на активистку с ребенком, душили и угрожали: подробности

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В городе Вараш Ровенской области произошло нападение на местную активистку Ольгу Кравчук. Неизвестный напал на женщину, когда она находилась в своей квартире с ребенком, душил ее и угрожал, сообщает местное издание ZMINA.

"В субботу(18 января, – Ред.) я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в "Вайбере", – иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", – рассказала Ольга.

Ольга – известный в регионе борец с коррупцией. Год назад, как сообщила Кравчук, она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице. После этого она создала группу в "Вайбере", где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и предоставляла документы. По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

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После нападения потерпевшая обратилась в полицию. В ГУ НП в Ровенской области подтвердили, что расследуют нападение на Ольгу Кравчук.

"По данному факту полицейские Варашского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и лиц, причастных к преступлению", – отметили в полиции.

В свою очередь Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалит группу в "Вайбере" и прекратит вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.

Как сообщал сайт "Сегодня", Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Ранее сообщалось, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.Так, законом установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд других гарантий. В частности, речь идет о возможности предоставлять информацию анонимно, о правовой и психологической поддержке, если они в такой помощи нуждаются, о защите трудовых прав обличителей, а также о предоставлении охраны им и их близким в случае такой необходимости.

Одним из основных моментов этого закона является денежное вознаграждение, которое государство будет обеспечивать тем, кто предоставил важную информацию для раскрытия самых значительных коррупционных преступлений (речь идет о преступлениях от 10 миллионов гривен).

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