В Ровенской области напали на копа и повредили авто полиции

После "атаки" слезоточивым газом старший лейтенант получил химические ожоги

Фото: Нацполиция

В Ровенской области возле села Корнин напали на копа. Во время оформления ДТП неизвестные разбили стекло в служебном авто патрульных и применили слезоточивый газ к полицейскому.

Как оказалось, нетрезвый водитель автомобиля не справился с управлением и его машина перевернулась. Во оформлении материалов дела на 19-летнего парня к полицейским подошло 15 нетрезвых молодых и устроили потасовку.

Один из них поднял камень и швырнул в заднее стекло автомобиля Mitsubishi Outlander, а другой применил слезоточивый газ в сторону старшего лейтенанта полиции. После этого хулиганы убежали.

Mедики, которые прибыли на место происшествия, диагностировали у 27-летнего патрульного химический ожог глаз и лица.

По факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительного органа и повреждением имущества в отношении него при исполнении служебных обязанностей открыто досудебное расследование.

А 21-летний житель города Здолбунов, который распылил баллончик в лицо милиционера, самостоятельно сдался полицейским и сообщил, что не осознавал свой поступок из-за действия алкоголя, о чем очень сожалеет.

Полицейские также устанавливают личность другого участника происшествия, который повредил служебный автомобиль.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

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