В Ровенской области ночью сгорели два автомобиля

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог

Фото: ГСЧС

В ночь на 29 мая, около 4:00 к спасателям поступило сообщение о пожаре двух автомобилей в городе Дубно по ул. Заводская. Об этом сообщают в ГСЧС Ровенской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем полностью охвачен салон и моторный отсек автомобиля Renault Clio и пламя перекинулось на рядом расположенный автомобиль Audi Q7.Через десять минут, 04:10 пожар был локализован, а в 4:12 полностью ликвидирован.

Огнем уничтожено переднюю половину кузова, моторный отсек и салон автомобиля Renault Clio, а также переднюю часть, моторный отсек, салон автомобиля Audi Q7. Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены две единицы спецтехники и 8 спасателей. Причина пожара устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара мог быть умышленный поджог. Оба автомобиля принадлежат местным бизнесменам.

Напомним, не так давно на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области ночью сгорели два автомобиля". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"