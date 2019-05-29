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В Ровенской области ночью сгорели два автомобиля

29 мая, 10:44

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог

Фото: ГСЧС

В ночь на 29 мая, около 4:00 к спасателям поступило сообщение о пожаре двух автомобилей в городе Дубно по ул. Заводская. Об этом сообщают в ГСЧС Ровенской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем полностью охвачен салон и моторный отсек автомобиля Renault Clio и пламя перекинулось на рядом расположенный автомобиль Audi Q7.Через десять минут, 04:10 пожар был локализован, а в 4:12 полностью ликвидирован.

Огнем уничтожено переднюю половину кузова, моторный отсек и салон автомобиля Renault Clio, а также переднюю часть, моторный отсек, салон автомобиля Audi Q7. Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены две единицы спецтехники и 8 спасателей. Причина пожара устанавливается.
По предварительным данным, причиной пожара мог быть умышленный поджог. Оба автомобиля принадлежат местным бизнесменам.

Напомним, не так давно на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

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Тег пожар, ровно, автомобили, дубно

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