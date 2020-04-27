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В Ровенской области обнаружили еще один очаг заболевания коронавирусом

27 апреля, 17:47

Руслан Ровик

Среди инфицированных оказалась биолог, делавшая заборы для ПРЦ-тестов

В Ровенской области обнаружили серьезный очаг заболевания коронавирусом – в селе Зоря, расположенном недалеко от областного центра, там инфицировались 28 человек.

Об этом шла речь на брифинге в областной государственной администрации.

"На въездах и выездах из села Зоря Ровенского района начнут действовать КПП. На данный момент количество больных COVID-19 в населенном пункте составляет 28 человек. Из них четверо госпитализированы, 24 – в состоянии легкой или средней тяжести", – заявили руководители области.

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Кроме того, в области был инфицирован один биолог – сотрудница областной больницы, вероятно, заболела во время забора материала для ПЦР-диагностики.

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"На Ровенщине COVID-19 подтверден у шести беременных. Две из них уже родили, одна из рожениц проходит лечение в инфекционном отделении. 10 контактных медицинских работников находится на самоизоляции", – заявили в ОГА.

Между тем, в Ровенской области ожидают получения около пяти тысяч ПЦР-тестов украинского производства.

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Ранее мы сообщали о том, что украинские медики, набравшись опыта в Италии, вернулись на родину. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Ровно заболевание инфекция коронавирус ровенская область

Источник: Сегодня

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