В Ровенской области от COVID-19 умерла беременная – новые подробности (видео)

Для Дубно это вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в этом месяце

"Не хватает кислорода — я задыхаюсь"! Это сообщение родным перед смертью написала 20-летняя беременная. Так Елена, у которой диагностировали коронавирус, жаловалась на условия в больнице. Мол, кислорода не хватало, а медики небрежно относятся к своим обязанностям. Не спасли ни беременную, ни ее нерожденного ребенка. Были ли шансы — выяснил корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Мать не выпускает из рук свадебные фотографии дочери. Две недели назад Елена начала кашлять: семейный врач заподозрила бронхит. Беременная на седьмом месяце лечилась дома, но состояние только ухудшалось.

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"Кололи ей антибиотики. Ей стало хуже, дедушка завез. Сделали тест, поднялась температура. Тест подтвердил коронавирус... Она мне написала, что у меня коронавирус...", – говорит мать девушки Наталья Рыбкина.

Вот переписка с Еленой из больницы. От осознания, что это ее последние сообщения в жизни, – мороз кожей. Елена жаловалась родным, что медики в родильном почти ничего не делают. Мол, лечить начали только на 4-й день. А еще писала – ей часто не хватает кислорода.

Пишет: "Дышать не могу вообще!!! Выйти не могу в туалет. С маской еще более-менее. Теперь в палате не сама. Когда та дышит, то у меня мало кислорода"

Под аппаратом с кислородом беременная пробыла 5 дней. Затем – ночью врачи позвонили по телефону и сообщили о смерти Елены. Не спасли и младенца.

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"Вы видели, что ее не спасти. Почему не спасали ребенка? Потому что "предпочтение отдаем маме"! Хорошо, я все понимаю, но вы же видели, что все... ребенок каждый день проверялся, с сердечком было все хорошо... Почему не старались? 7 месяц...", – говорит тетка умершей.

Прежде всего врачи спасали беременную. Пока реанимировали, плод замер. Шансов сохранить ребенка не было никаких, уверяют в родильном.

Что говорят медики

Делали все, чтобы спасти Елену – уверяют медики. Беременная была не вакцинирована и страдала астмой. Именно поэтому ей не помогал кислородный аппарат.

"Было тяжело дышать и задыхалась — это не только потому, что у нее была астма. Да и ковид! Это две патологии, требующие отдельной коррекции, в том числе кислородной терапии", – обьясняет начальник департамента здравоохранения Ровенской облгосадминистрации Олег Висовник.

"Когда увидели, что не спасли, то уже плод был мертв. Это минуты. На мертвом плоде делать операцию, пробовать вытащить… Мы понимаем, что там не будет все равно ничего…", – добавляет главный врач родильного дома Ростислав Андрощук.

Специальная медицинская комиссия теперь должна шаг за шагом проверить все действия медиков в критический момент. Или всю ли помощь оказывали, могли спасти беременную или хотя бы ребенка. Родные покойной Елены подавать заявления в полицию не будут. О трагедии рассказали, чтобы предостеречь других беременных.

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