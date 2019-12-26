В Ровенской области от коклюша умер младенец

Малыш родился в многодетной семье, где дети не получали прививок

В Острожском районе Ровенской области от коклюша умер одномесячный мальчик. Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, малыш в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы.

"У мальчика был выраженный изнурительный спазматический кашель, приступы апноэ (временная остановка дыхания). Почти две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти малыша не удалось. Ребенок умер 24 декабря. Диагноз: коклюш, лабораторно подтвержденный, осложненный двусторонней не госпитальной пневмонией", - говорится в сообщении.

В лабораторном центре отметили, что мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком. При этом ни один из них не был привит из-за отказа матери.

Отметим, что коклюш – заболевание дыхательных путей, распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель.

Наиболее опасно это заболевание для младенцев. Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Напомним, не так давно в Черниговской области по неизвестным причинам умер двухлетний мальчик. Родители малыша утверждают, что несколько дней до трагедии ребенку делали прививку.

Также мы писали о том, что в США женщину, которая "по философским причинам" отказывается делать прививки 9-летнему сыну, приговорили к семи дням заключения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram