В Ровенской области от кори умер молодой мужчина
Погибший имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение заболевания
В Ровенской области от кори умер 27-летний житель Дубровицкого района. Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что мужчина заболел 2 января, а за медицинской помощью обратился 11 января. Его госпитализировали в инфекционное отделение Дубровицкой центральной районной больницы.
"Лечение не дало положительного результата и 15 января мужчина умер. Он был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение кори", – говорится в сообщении.
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Вирус поражает тех, у кого нет прививки, или делал ее более десяти лет назад. Проверить, есть ли у вас иммунитет к кори, можно с помощью анализа крови. В зоне риска – дети, учителя, врачи и военные.
В частных больницах вакцина от кори есть не всегда. Там стоимость прививки от 400 гривен.
Медики призывают украинцев не бояться вакцинации. Это единственный способ предотвратить болезнь.
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