В Ровенской области от кори умер молодой мужчина

Погибший имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение заболевания

Фото: Pixabay

В Ровенской области от кори умер молодой мужчина //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/22b/65c/5c422b65c2a4c.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/22b/65c/5c422b65c2a4c.jpg 2019-01-18T21:41:00+02:00 Запад Погибший имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение заболевания

В Ровенской области от кори умер 27-летний житель Дубровицкого района. Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что мужчина заболел 2 января, а за медицинской помощью обратился 11 января. Его госпитализировали в инфекционное отделение Дубровицкой центральной районной больницы.

"Лечение не дало положительного результата и 15 января мужчина умер. Он был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение кори", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала года корью заболели уже пять тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве.

Вирус поражает тех, у кого нет прививки, или делал ее более десяти лет назад. Проверить, есть ли у вас иммунитет к кори, можно с помощью анализа крови. В зоне риска – дети, учителя, врачи и военные.

В частных больницах вакцина от кори есть не всегда. Там стоимость прививки от 400 гривен.

Медики призывают украинцев не бояться вакцинации. Это единственный способ предотвратить болезнь.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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