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В Ровенской области от кори умерла девятилетняя девочка

Сегодня, 11:53

Чаще всего заболевают корью в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях

Фото: Pixabay
В Ровенской области от кори умерла девятилетняя девочка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f6a/08e/5c8f6a08e26b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f6a/08e/5c8f6a08e26b3.jpg Запад Чаще всего заболевают корью в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях

В Ровенской области от осложнений кори умерла 9-летняя девочка. По данным МОЗ, с начала года от осложнений кори в Украине умерло одиннадцать человек.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение минувшей недели корью заболели 2146 человек – 1 044 взрослых и 1 102 ребенка. Всего в период с 28 декабря 2018 до 14 марта 2019 корью в Украине заболело 30 794 человека – 13 825 взрослых и 16 969 детей", – говориться в сообщении МОЗ.

Добавим, что Львовская область впервые потеряла свое антилидерство по уровню заболеваемости корью – уровень заболеваемости в регионе еженедельно уменьшается в среднем на 10%. Также в Винницкой области за минувшую неделю зарегистрировали вдвое меньше новых случаев кори, чем за предыдущую.

В то же время в шести регионах показатели растут: в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также Киеве. Именно в Киеве на прошлой неделе зафиксировано больше всего новых случаев кори.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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Тег ребенок, вакцинация, ровно, корь

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