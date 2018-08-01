В Ровенской области от удара молнии загорелись два дома

Сегодня, 19:05

Пламя уничтожило кровлю жилых зданий и перекрытия


После пожаров. Фото: ГСЧС

После пожаров. Фото: ГСЧС

После пожаров. Фото: ГСЧС

После пожаров. Фото: ГСЧС

В Ровенской области 31 июля и 1 августа спасателям дважды пришлось тушить пожары в жилых домах, по предварительным данным, вызванных ударами молний.

"31 июля в 21:14 поступило сообщение о пожаре в поселка Владимирец. Горела крыша двухэтажного жилого дома, крытого металочерепицей. До того как пожар удалось обуздать, огонь успел повредить кровлю дома", – сообщают в ГСЧС.

В ночь на 1 августа, около 01:49 поступил тревожный вызов о пожаре в селе Каноничи Владимирецкого района. Горела  кровля жилого дома, крытого шифером. Когда пожар удалось погасить, то огнем уже была уничтожена кровля, частично повреждены перекрытия и вещи домашнего обихода.

Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас все обстоятельства данных происшествий, окончательные причины пожаров и объемы убытков устанавливаются специалистами.

Напомним, недавно в Костопольском районе Ровенской области после удара молнии началось два мощных пожара.

Также сообщалось, что в ближайшие дни в Украине будет тепло, но в некоторых регионах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ранее мы писали о том, как спастись от молнии и где лучше переждать грозу. Как оказалось, мишенью для попадания электрического разряда могут стать часы, цепочки,  раскрытый над головой зонтик или связка ключей в кармане.

 
пожар, молния, ровно, грозы

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Источник:

"Сегодня"

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