В Ровенской области от удара молнии загорелись два дома
Пламя уничтожило кровлю жилых зданий и перекрытия
После пожаров. Фото: ГСЧС
После пожаров. Фото: ГСЧС
После пожаров. Фото: ГСЧС
После пожаров. Фото: ГСЧС
В Ровенской области 31 июля и 1 августа спасателям дважды пришлось тушить пожары в жилых домах, по предварительным данным, вызванных ударами молний.
"31 июля в 21:14 поступило сообщение о пожаре в поселка Владимирец. Горела крыша двухэтажного жилого дома, крытого металочерепицей. До того как пожар удалось обуздать, огонь успел повредить кровлю дома", – сообщают в ГСЧС.
В ночь на 1 августа, около 01:49 поступил тревожный вызов о пожаре в селе Каноничи Владимирецкого района. Горела кровля жилого дома, крытого шифером. Когда пожар удалось погасить, то огнем уже была уничтожена кровля, частично повреждены перекрытия и вещи домашнего обихода.
Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас все обстоятельства данных происшествий, окончательные причины пожаров и объемы убытков устанавливаются специалистами.
Напомним, недавно в Костопольском районе Ровенской области после удара молнии началось два мощных пожара.
Также сообщалось, что в ближайшие дни в Украине будет тепло, но в некоторых регионах ожидаются сильные дожди и грозы.
Ранее мы писали о том, как спастись от молнии и где лучше переждать грозу. Как оказалось, мишенью для попадания электрического разряда могут стать часы, цепочки, раскрытый над головой зонтик или связка ключей в кармане.
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