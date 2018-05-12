В Ровенской области отец набросился с ножом на младенца: все подробности

У полуторагодовалого малыша диагностировали более десяти ножевых ранений туловища и конечностей

В Ровенской области молодой отец с ножом напал на полуторагодовалого ребенка. Сейчас малыш, у которого диагностировали более десяти ножевых ранений туловища и конечностей, находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как "стабильно тяжелое". 22-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Вчера, 11 мая, около 20:30, поступило сообщение, что в селе Обаров Ровенского района малолетний ребенок получил ножевые ранения. Мальчик проживает вместе с родителями, дедушкой, бабушкой и трехлетним братом", – сообщают в полиции.

Как выяснилось, в тот вечер молодой папа распивал спиртное вместе со своим 45-летним отцом, а ребенок играл рядом. Неожиданно между собутыльниками возникла ссора, которая переросла в потасовку и парень схватил нож, пытаясь ударить отца.

Маленький мальчик, наблюдая за дракой, и начал плакать. Отец, будучи сильно пьяным, набросился на ребенка и нанес более десяти ударов ножом в туловище, шею и конечности.

Полицейские протестировали 22-летнего злоумышленника на алкоголь, и даже по истечении шести часов после происшествия алкотестер показал 1,9 промилле.

По словам 20-летней матери, в это время она ездила в Ровно, чтобы забрать старшего сына из детского сада. Ее полицейские нашли ночью нетрезвой в областном центре, но без ребенка. Затем трехлетнего мальчика обнаружили у знакомой матери. Социальные работники доставили его в "Дом ребенка".

По факту покушения на умышленное убийство ребенка открыто досудебное расследование. За содеянное горе отцу грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, как уже сообщалось, вечером 11 мая в Рвенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок в возрасте 1,5 года.

Ранее на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения, ранила своего отца.



