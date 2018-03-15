В Ровенской области перекрывали трассу Киев – Чоп

Сегодня, 14:50

Около 150  человек непрерывно двигались по пешеходному переходу

На трассе устроили забастовку. Фото: Нацполиция
На трассе устроили забастовку. Фото: Нацполиция

Сегодня, 15 марта, аграрии Ровенской области провели акцию протеста против изменений, внесенных в Налоговый кодекс Украины. Митингующие перекрывали движение транспорта по автодороге "Киев – Чоп", недалеко от города Корец.

"Изменения касаются освобождения от налога на добавленную стоимость операций по вывозу в таможенном режиме экспортной сои, рапса и подсолнечника, которые приведут к падению закупочных цен на эти продукты", -сообщает ровенкая полиция.

Около 150 человек непрерывно двигались по пешеходному переходу. Вдоль дороги они разместили 9 единиц аграрной техники. Существенных проблем с движением транспорта по дороге не было – правоохранители обеспечили объезд этого места.

Примерно в 11.30, через час после начала акция протеста завершилась. Движение на трассе "Киев – Чоп" восстановлено.

Напомним, недавно во Львовской области протестующие перекрыли трассу к международному пункту пропуска "Шегини – Медика" и "Рава-Руська – Гребенне", что на границе с Польшей. Как выяснилось, люди выступали  против изменений в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через границу. 

Также во Львовской области шахтеры госпредприятия "Львовуголь" перекрывали международную трассу, которая ведет к польской границе. Горняки требовали  выплатить  задолженность по зарплате.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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