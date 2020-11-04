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В Ровенской области перевернулась машина "скорой", которая ехала на ДТП (фото)

4 ноября, 15:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Автомобиль медиков столкнулся с внедорожником

В Ровенской области автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником. Медики ехали оказывать помощь пострадавшим в результате тройного ДТП.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, из-за большой пробки автомобиль выехал на встречную полосу движения с включенной сиреной и проблесковым маячком, где допустил столкновение с внедорожником BMW.

От удара скорая помощь перевернулась, а двое медиков получили травмы. Их обоих, а также водителя BMW, доставили в больницу, где их пока обследуют врачи.

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"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователем Ровенского районного отделения полиции начаты досудебные расследования по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Харькове легковушка врезалась в "скорую" и загорелась. "Скорая" двигалась с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которой было необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

Также напомним, в Харькове возле станции метро "Дворец спорта" автомобиль Daewoo столкнулся с каретой скорой помощи.

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ДТП полиция скорая помощь пострадавшие Ровенская область
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