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В Ровенской области подрались пассажиры маршрутки: все подробности

19 июня, 13:33

Конфликт спровоцировали пьяные супруги


В Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке. Что стало причиной конфликта – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, конфликт в общественном транспорте спровоцировали нетрезвые супруги. Пара, как только зашла в салон, сразу начала оскорблять водителя и пассажиров. Кроме того, выпивший мужчина в дверях не впускал людей в салон. Мол, и маршрутка и так переполнена.

Водитель пытался успокоить дебошира, но тщетно. Другие пассажиры вытащили мужчину на улицу, где и началась драка. Даже женщины били друг друга сумками по голове. В конце концов, все угомонились, и маршрутка поехала дальше.

На вокзале больше не конфликтовали, просто разошлись, говорит руководитель автостанции. По его словам, причина таких столкновений между пассажирами одна.

"Виной всему чаще всего выступает чрезмерное потребление алкоголя и наркотических веществ. Если с автостанции пассажир желает в таком состоянии доехать в пункт назначения, водитель в праве ему отказать", – рассказал "Сегодня" руководитель автостанции Александр Рашкевич.

Инцидент уже проверили в инспекции по безопасности движения.

"Водитель в данной ситуации, как нам кажется, действовал грамотно. Я бы на его месте вызвал следственно-оперативную группу, которая должна была составить протокол о нарушении общественного порядка", – прокомментировал ситуацию начальник управления "Укртрансбезопасности" в Ровенской области Николай Коваленко.

Как выяснилось, копов водитель не вызвал, так как конфликт произошел между двумя райцентрами, и он не хотел долго ждать следователей. Никто из участников драки не пострадал и в полицию также никто не жаловался.

Напомним, не так давно в Днепре на водителя маршрутного такси набросился агрессивный пассажир

Кроме того, ранее в Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана. В крови 32-летнего мужчины обнаружили метафетамин. 

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Тег маршрутка, драка, пьяные, пассажиры, пара, ровенская область

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