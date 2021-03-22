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В Ровенской области подростки отравились амфетамином

22 марта, 11:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавшие в реанимации

В Ровенской области четверо подростков отравились амфетамином.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук, пострадавшие пока находятся в реанимации. Как сообщили в Ровенской областной детской больнице, 17-летних подростков из села Федоровка госпитализировали после вечеринки.

Сейчас полиция определяет, где парни взяли наркотики. Состояние всех четырех уже не критическое, двое вышли из комы.

Фото: Владимир Миколайчук, "Сегодня"

Фото: Владимир Миколайчук, "Сегодня"

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Ранее мы сообщали, что в Харькове двое подростков отравились наркотиками, один из них умер.

Также напомним, в Сумах девочка приняла 30 таблеток. Мать девочки рассказала, что около 15:00 в воскресенье, 7 марта, дочь приняла почти 30 таблеток противовоспалительного лекарства.

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отравление подростки реанимация амфетамин Ровенская область
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