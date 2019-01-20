В Ровенской области поезд насмерть сбил мужчину

Правоохранители устанавливают личность погибшего

Фото: bagnet.org.

В Ровенской области поезд насмерть сбил мужчину //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg 2019-01-20T15:51:00+02:00 Запад Правоохранители устанавливают личность погибшего

В Ровенской области грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Трагедия произошла около полуночи вблизи остановки "Приходько" в Здолбунове. Как рассказал машинист состава, до наезда мужчина на пути. Машинист сразу подал звуковой сигнал и совершил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, поскольку поезд насчитывал более 50 вагонов.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают личность погибшего", – рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что на вид погибшему было около 30 лет. Мужчина был одет в черную ветровку, брюки цвета хаки, черную футболку и обут в кроссовки. При себе он имел ключи. Кроме того, у погибшего была татуировка в виде абстракции на левой руке.

Напомним, ранее в Киевской области поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. А в Харьковской области под колесами поезда погиб 20-летний парень.

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