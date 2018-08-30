В Ровенской области полиция изъяла рекордную партию янтаря

Сегодня, 23:22

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил охраны недр


npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

В Ровенской области во время обыска в одном из сел полицейские изъяли 197 кг янтаря. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Отмечаются, что полицейские нашли место, где хранилось 197 кг янтаря-сырца различных фракций, по предварительным данным стоимость изъятого составляет 2,8 млн гривен. Также правоохранители установили личность человека, который может быть причастен к противоправной деятельности.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил охраны недр.

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Напомним, ранее мы писали, что ровенские полицейские обнаружили цех переработки нелегального янтаря, организованный гражданином Турции, в котором была изъята солидная партия готовых изделий и сырья.

Напомним, недавно на Волыни добытчики янтаря – двое жителей Луцка, угрожая оружием, взяли в заложники сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.
партия, полиция, янтарь, ровенская область

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Источник:

"Сегодня"

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