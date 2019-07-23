В Ровенской области поймали грабителей: обчистили грузовик на два миллиона гривен
Злоумышленники похитили плазменные телевизоры
В Ровенской области задержали грабителей, которые похитили из прицепа грузовика 105 плазменных телевизоров стоимостью два миллиона гривен, и собирались переправить товар в Беларусь.
"Семеро мужчин, двое из которых украинцы, один азербайджанец и четверо белорусов в возрасте от 33 до 45 лет проникли ночью на территорию охраняемой стоянки и, путем среза тросов и взлома дверей, похитили из прицепа грузового автомобиля IVEKO более сотни плазменных телевизоров. Через забор мужчины перегрузили похищенное имущество к своей машине, опломбировали замки дверей, заранее подготовив фальшивую документацию на технику", – сообщают в полиции.
Вскоре всех участников преступной группы задержали без шанса пересечь границу Украины. В фигурантов изъято украденные телевизоры, радиостанции, документы, тысячу долларов, 10 тыс. гривен, оргтехнику, три автомобиля, поддельные документы на похищенную технику. Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. Также следователи подготовили ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.
Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.
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