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В Ровенской области поймали грабителей: обчистили грузовик на два миллиона гривен

23 июля, 06:31

Злоумышленники похитили плазменные телевизоры

В Ровенской области задержали грабителей, которые похитили из прицепа грузовика 105 плазменных телевизоров  стоимостью два миллиона гривен, и собирались переправить товар в Беларусь.

"Семеро мужчин, двое из которых украинцы, один азербайджанец и четверо белорусов в возрасте от 33 до 45 лет проникли ночью на территорию охраняемой стоянки и, путем среза тросов и взлома дверей, похитили из прицепа грузового автомобиля IVEKO более сотни плазменных телевизоров. Через забор мужчины перегрузили похищенное имущество к своей машине, опломбировали замки дверей, заранее подготовив фальшивую документацию на технику", – сообщают в полиции.

Вскоре всех участников преступной группы задержали без шанса пересечь границу Украины. В фигурантов изъято украденные телевизоры, радиостанции, документы, тысячу долларов, 10 тыс. гривен, оргтехнику, три автомобиля, поддельные документы на похищенную технику. Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. Также следователи подготовили ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.

Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.

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Тег кража, грабители, иностранцы, ровно

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