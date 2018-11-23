В Ровенской области поймали на взятке чиновника исполнительной службы

Начальник отдела получил 13 тысяч гривен, теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы

В Ровенской области задержали заместителя начальника отдела государственной исполнительной службы на взятке в 13 тыс. гривен. Неправомерную выгоду он получал в два этапа и был пойман во время получения второй части взятки.

"Неправомерную выгоду чиновник требовал и получил за принятие решения о закрытии исполнительного производства и непринятие мер принудительного исполнения – арест имущества", – сообщают в полиции.

По факту вымогательства взятки военной прокуратурой Ровенского гарнизона Западного региона Украины было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении. Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Ровно на взятке в полмиллиона погорел глава сельсовета, а майор полиции в том же областном центре попался на крупной взятке.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день). Суммы взяток тоже выросли — по оценкам силовиков, на 20—40%. Аппетиты мздоимцев отличаются в зависимости от региона. Взяток больше, и они крупнее в крупных городах с высокой деловой активностью (Киев, Харьков, Днепр), и в приграничных регионах (Луганская и Донецкая области).