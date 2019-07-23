В Ровенской области поймали на взятке директора Национального природного парка

Чиновник требовал деньги от предпринимателя за возможность хозяйничать на территории парка

Фото: СБУ

В Ровенской области разоблачили в получении неправомерной выгоды директора "Дерманско-Острожского" Национального природного парка Минэкологии и природных ресурсов.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя шесть тысяч долларов за то, чтобы не создавать препятствий в хозяйственной деятельности на территории парка. За указанную сумму чиновник обещал и содействие в оформлении необходимых документов и научного обоснования по переносу границ участка хозяйствования.

Правоохранители задержали директора в админпомещении во время получения второй части взятки в размере пяти тысяч американских долларов. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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