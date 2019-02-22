В Ровенской области произошло крупное ДТП: трое погибших
Автомобиль на скользкой дороге вынесло на встречную полосу
На автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Предварительно установлено, что внедорожника Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги.В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens.
Водитель и двое пассажирок автомобиля Daewoo погибли на месте происшествия. Пятилетнюю девочку, которая находилась в салоне, госпитализировали. Водитель и пассажир внедорожника не пострадали.
На данный момент движение на этом участке регулируют патрульные.
Напомним, в Черниговской области произошло смертельное ДТП – в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое иностранцев.В автобусе находились 14 пассажиров, один из пассажиров был госпитализирован в больницу с множественными ранами головы.
Также в Одесской области на трассе Одесса – Измаил в результате ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно. 14-летняя девочка, пассажирка маршрутного автобуса погибла.
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