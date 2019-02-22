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В Ровенской области произошло крупное ДТП: трое погибших

Сегодня, 14:57

Автомобиль на скользкой дороге вынесло на встречную полосу

Фото: Нацполиция
В Ровенской области произошло крупное ДТП: трое погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fea/8e7/5c6fea8e703f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fea/8e7/5c6fea8e703f2.jpg Запад Автомобиль на скользкой дороге вынесло на встречную полосу

На автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Предварительно установлено, что внедорожника Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги.В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens.

Водитель и двое пассажирок автомобиля Daewoo погибли на месте происшествия. Пятилетнюю девочку, которая находилась в салоне, госпитализировали. Водитель и пассажир внедорожника не пострадали.

На данный момент движение на этом участке регулируют патрульные.

Напомним, в Черниговской области произошло смертельное ДТП – в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое иностранцев.В автобусе находились 14 пассажиров, один из пассажиров был госпитализирован в больницу с множественными ранами головы.

Также в Одесской области на трассе Одесса – Измаил в результате ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно. 14-летняя девочка, пассажирка маршрутного автобуса погибла.

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Тег ДТП, ровно, столкновение, смертельное ДТП

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