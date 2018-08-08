В Ровенской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста

В Ровенской области, на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов, у села Александрия, произошло смертельное ДТП. Сообщение об этом поступило в полицию вчера, 7-го августа, около 21:30.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Великое Вербное Сарненского района, двигаясь в направлении Ровно, допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте", – сообщают в полиции.

По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.

Как информируют местные СМИ, за рулем внедорожника был депутат Сарненского райсовета – 35-летний Петр Зембицкий.

Также известно, что 58-летний велосипедист работал сантехником и возвращался домой.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто досудебное расследование по части 2 статьи 286 УКУ.

Напомним, недавно на Буковине в результате ДТП погиб велосипедист. 47-летний сельский житель внезапно выехал на проезжую часть и попал под колеса микроавтобуса.

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