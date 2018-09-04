В Ровенской области пьяный водитель насмерть сбил девушку-подростка
От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте ДТП
В Ровенской области легковой автомобиль, под управлением нетрезвого водителя, насмерть сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло сегодня около 14:00 в поселке Заречное. По предварительным данным, 50-летний водитель "Таврии" управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте аварии.
На данный момент следователи осматривают место дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.
Кроме того, 2 сентября в Ровенской области мотоцикл под управлением нетрезвого пилота врезался в легковой автомобиль. В результате столкновения пилота мотоцикла госпитализировали в больницу с травмами головы, ушибами, переломом носа и голени.
Как сообщалось, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек.
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.
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