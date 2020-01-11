В Ровенской области пьяный водитель устроил масштабное ДТП: трое пострадавших

Фото: ГУНП в Ровенской области

Под Дубно Ровенской области произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу четыре автомобиля. Водитель, устроивший аварию, был пьян.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что ДТП случилось сегодня, 11 января, около 4:40 на трассе Киев – Чоп. Выяснилось, что 37-летний водитель Dodge выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с тремя машинами: Chevrolet Niva под управлением 49-летнего жителя Харькова, Renault Duster, за рулем которого находился 45-летний киевлянин, и Renault Trafic, водителем которого был 41-летний житель поселка Млинов.

В результате аварии пострадали три человека. У водителя Dodge медики диагностировали закрытую травму живота и ноги. Его с покореженного авто пришлось деблокировать спасателям. Мужчина на тот момент был пьян. Также травмы получил пассажир этого же автомобиля: 34-летнего мужчину госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки и живота. У водителя Renault диагностировали закрытую травму грудной клетки, живота и перелом ноги.

Все пострадавшие сейчас находятся в Дубенской центральной городской больнице.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости . На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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