В Ровенской области ребенка насмерть завалило пеноблоками

Трагедия произошла во дворе, где проживал ребенок

Фото: Pixabay

В Ровенской области 5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщается, трагедия произошла в селе Большие Цепцевичи. Пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика.

Ребенка немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.

Открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК).

Ранее в Житомирской области погиб ребенок. Как оказалось, девятилетний Ярослав вместе с отцом и двумя братьями на подводе перевозили доски. Неожиданно лошади испугались и выбежали с дороги на обочину, опрокинув воз. Мальчик умер еще до приезда "скорой", а его двое старших братьев получили ушибы. Теперь правоохранители выясняют, виноват ли отец Ярослава в гибели сына. Открыто уголовное производство по факту несоблюдения правил безопасности на транспорте. Если мужчину признают виновным – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А в селе Бильск Котелевского района Полтавской области 14-летний мальчик погиб, играя во дворе в песке. По данным МЧС, песок был завезен во двор для хозяйственных нужд. Мальчик прорыл внутри кучи траншею, залез в нее и песок обрушился на него. Вечером родители начали искать ребенка и о его пропаже сообщили в милицию. Утром тело мальчика обнаружили в песке.

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