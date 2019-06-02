В Ровенской области ребенка насмерть завалило пеноблоками
Трагедия произошла во дворе, где проживал ребенок
В Ровенской области 5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Как сообщается, трагедия произошла в селе Большие Цепцевичи. Пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика.
Ребенка немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.
Открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК).
Ранее в Житомирской области погиб ребенок. Как оказалось, девятилетний Ярослав вместе с отцом и двумя братьями на подводе перевозили доски. Неожиданно лошади испугались и выбежали с дороги на обочину, опрокинув воз. Мальчик умер еще до приезда "скорой", а его двое старших братьев получили ушибы. Теперь правоохранители выясняют, виноват ли отец Ярослава в гибели сына. Открыто уголовное производство по факту несоблюдения правил безопасности на транспорте. Если мужчину признают виновным – ему грозит до пяти лет лишения свободы.
А в селе Бильск Котелевского района Полтавской области 14-летний мальчик погиб, играя во дворе в песке. По данным МЧС, песок был завезен во двор для хозяйственных нужд. Мальчик прорыл внутри кучи траншею, залез в нее и песок обрушился на него. Вечером родители начали искать ребенка и о его пропаже сообщили в милицию. Утром тело мальчика обнаружили в песке.
Читайте самые важные и интересные новости
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области ребенка насмерть завалило пеноблоками". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении
Сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции подозревают в нанесении тяжких повреждений
Ранение полицейскими ребенка под Киевом: появились новые подробности
По данным правоохранителей, полицейский "пристреливал" ружье и случайно попал в ребенка
Работники полиции, которые стреляли в ребенка под Киевом, задержаны
Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев
В пятилетнего мальчика под Киевом могли стрелять полицейские – ГБР
Следователи Госбюро расследования готовятся к задержанию двух полицейских