Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Ровенской области ребенка насмерть завалило пеноблоками

2 июня, 22:02

Трагедия произошла во дворе, где проживал ребенок

Фото: Pixabay

В Ровенской области 5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщается, трагедия произошла в селе Большие Цепцевичи. Пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика.

Ребенка немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.

Открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК).

Ранее в Житомирской области погиб ребенок. Как оказалось, девятилетний Ярослав вместе с отцом и двумя братьями на подводе перевозили доски. Неожиданно лошади испугались и выбежали с дороги на обочину, опрокинув воз. Мальчик умер еще до приезда "скорой", а его двое старших братьев получили ушибы. Теперь правоохранители выясняют, виноват ли отец Ярослава в гибели сына. Открыто уголовное производство по факту несоблюдения правил безопасности на транспорте. Если мужчину признают виновным – ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

А в селе Бильск Котелевского района Полтавской области 14-летний мальчик погиб, играя во дворе в песке. По данным МЧС, песок был завезен во двор для хозяйственных нужд. Мальчик прорыл внутри кучи траншею, залез в нее и песок обрушился на него. Вечером родители начали искать ребенка и о его пропаже сообщили в милицию. Утром тело мальчика обнаружили в песке.

Читайте самые важные и интересные новости

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег смерть, ребенок, мальчик, ровенская область, Гибель ребенка

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области ребенка насмерть завалило пеноблоками". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении

Сегодня, 18:21

Сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции подозревают в нанесении тяжких повреждений

В Запорожье мальчик два дня пробыл в квартире с мертвыми родителями

Сегодня, 11:54

Мать ребенка нашли убитой, а ее сожителя повешенного на двери

Ранение полицейскими ребенка под Киевом: появились новые подробности

Сегодня, 10:54

По данным правоохранителей, полицейский "пристреливал" ружье и случайно попал в ребенка

Работники полиции, которые стреляли в ребенка под Киевом, задержаны

Сегодня, 03:45

Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев

В пятилетнего мальчика под Киевом могли стрелять полицейские – ГБР

Вчера, 22:45

Следователи Госбюро расследования готовятся к задержанию двух полицейских

В Ровенской области ребенка насмерть привалило пеноблоками: идет расследование

Вчера, 15:54

По факту смерти мальчика начато уголовное производство

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

ЗеКоманда в Администрации президента: все назначения Зеленского

Змеи-альбиносы могут «захватить» Канарские острова

Челси – Арсенал: финал Лиги Европы – как это было

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Сегодня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Сегодня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь