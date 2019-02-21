В Ровенской области рецидивист напал на школьницу
Мужчина угрожал девушке "розочкой" и отобрал у нее мобильный
В городе Сарны Ровенской области, угрожая горловиной разбитой бутылки, грабитель напали на 15-летнюю школьницу.
"Вчера, 20 февраля, около десяти вечера, школьница возвращалась с тренировки, как на улице Котляревского неизвестны , отобрал у нее телефон. Полицейские оперативно разыскали нападающего, который сейчас находится в изоляторе временного содержания", – сообщают в полиции.
После совершенного нападения девушка изо всех сил бежала домой. К счастью обошлось без телесных повреждений, а родители сразу обратились в полицию.
Вскоре патрульные нашли злоумышленника, приметы которого запомнила несовершеннолетняя. Ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Клесова находился на железнодорожном вокзале, ожидая поезд. К него обнаружили мобильный телефон. К тому же, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину задержали. По факту разбоя решается вопрос об избрании меры пресечения.
Во Львове на перекрестке улиц Генерала Чупринки – Киевской на 26-летнюю женщину, которая возвращалась с работы, напал грабитель. Он нанес пострадавший несколько ножевых ранений, отобрал у нее сумку и пытался убежать.
Также мы писали, что во Львове в новогоднюю ночь, около четырех утра на улице Золотой грабитель напал на гражданку Польши. Неизвестный отобрал сумку и мобильный телефон.
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