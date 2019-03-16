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В Ровенской области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами

Сегодня, 16:01

Схрон с военными средствами поражения обустроили в нежилом доме

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Ровенской области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cff/e86/5c8cffe8607b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cff/e86/5c8cffe8607b3.jpg Запад Схрон с военными средствами поражения обустроили в нежилом доме

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тайник нашли в нежилом доме в одном из поселков Здолбуновского района. Там правоохранители обнаружили гранатомет РПГ-26, четырнадцать гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм. Обнаруженные средства поражения направили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – отметили в полиции. 

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. 

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег оружие, СБУ, граната, боеприпасы, тайник, ровенская область

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