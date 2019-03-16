В Ровенской области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами
Схрон с военными средствами поражения обустроили в нежилом доме
В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тайник нашли в нежилом доме в одном из поселков Здолбуновского района. Там правоохранители обнаружили гранатомет РПГ-26, четырнадцать гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм. Обнаруженные средства поражения направили на экспертизу.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – отметили в полиции.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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