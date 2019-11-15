В Ровенской области СБУ обнаружила янтаря почти на шесть млн грн

Злоумышленники подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов Ровенской области для продажи за границу

В Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией янтаря.

Об этом заявила пресс-служба СБУ.

"Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов Ровенской области для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукцию, в частности обработанные камни больших фракций, дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов", – говорится в сообщении.

Реклама

Во время проведения 12 обысков по адресам проживания фигурантов дела силовики обнаружили партию янтаря почти на шесть млн грн, а также оборудование.

СБУ сообщила, что проверяется причастность местного полицейского к содействию противоправной добыче янтаря.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

Новости "Сегодня" писали, что 29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предполагает временный запрет на вывоз необработанного янтаря за границу. В правительстве сообщили, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований – ликвидированы.

Также сообщалось, что 8 октября Кабинет министров внес в Верховную Раду три законопроекта, которые касаются добычи янтаря (№ 2240, № 2241, № 2242).

Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама