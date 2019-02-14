Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Ровенской области сельский голова попался на крупной взятке

Сегодня, 17:26

За разрешение на установку рекламных объектов чиновник требовал 1400 долларов

Фото: Нацполиция
В Ровенской области сельский голова попался на крупной взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/588/941/5c6588941d500.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/588/941/5c6588941d500.jpg Запад За разрешение на установку рекламных объектов чиновник требовал 1400 долларов

В Ровенской области поймали на получении взятки председателя одного из сел. За разрешение на размещение объектов рекламы на территории села чиновник требовал от предприятия 1400 долларов неправомерной выгоды.

"Сегодня, 14 февраля, оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции, следователи ГУНП в Ровенской области во процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области задержали сельского голову во время получения части указанной им суммы", – сообщают в полиции.

Правоохранители изъяли 700 долларов США. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, не так давно на взятке поймали декана одного из высших учебных заведений Ровно.

Также мы писали, что в Ровно на взятке в полмиллиона погорел глава сельсовета,  а  майор полиции в том же областном центре попался на крупной взятке.

Кроме этого,  в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, ровно, сельский голова, доллары

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области сельский голова попался на крупной взятке". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бердянске военком попался на вымогательстве взятки

Сегодня, 12:12

Военный требовал деньги за то, чтобы не призывать мужчину на службу

Вымогал 100 тысяч долларов: в Ровно задержан криминальный авторитет

Сегодня, 04:09

Преступная группировка действует на территории области с 2011 года

В Черкассах следователь полиции попался на взятке: опубликованы фото и видео

Вчера, 19:29

Взяточник требовал деньги и обещал закрыть уголовное производство

Во Львове задержали на взятке патрульного полиции

Вчера, 11:00

Старший инспектор требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения

Каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн

Вчера, 07:19

В прошлом году коррупционеры собрали с украинцев 207 млн "благодарностей"

Янтарные разборки: в Ровно задержаны убийцы копателя

10 февраля, 11:21

Убийство заказал 27-летний односельчанин жертвы

6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

На лице Зеленского заметили странные изменения

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

В России проговорились о планах на Зеленского
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа