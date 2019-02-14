В Ровенской области сельский голова попался на крупной взятке

За разрешение на установку рекламных объектов чиновник требовал 1400 долларов

Фото: Нацполиция

В Ровенской области сельский голова попался на крупной взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/588/941/5c6588941d500.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/588/941/5c6588941d500.jpg 2019-02-14T17:26:44+02:00 Запад За разрешение на установку рекламных объектов чиновник требовал 1400 долларов









В Ровенской области поймали на получении взятки председателя одного из сел. За разрешение на размещение объектов рекламы на территории села чиновник требовал от предприятия 1400 долларов неправомерной выгоды.

"Сегодня, 14 февраля, оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции, следователи ГУНП в Ровенской области во процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области задержали сельского голову во время получения части указанной им суммы", – сообщают в полиции.

Правоохранители изъяли 700 долларов США. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, не так давно на взятке поймали декана одного из высших учебных заведений Ровно.

Также мы писали, что в Ровно на взятке в полмиллиона погорел глава сельсовета, а майор полиции в том же областном центре попался на крупной взятке.

Кроме этого, в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.

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