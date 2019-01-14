В Ровенской области семья удивила соседей и туристов световым шоу

В Ровенской области семья учителей из города Млынов поражает соседей и туристов световым шоу. Для этого украсили свой дом тысячами ламп – огоньки на заборе и крыше мигают под праздничные мелодии.

Праздничное шоу третий год подряд устраивают обычные учителя, которые, впрочем, отказались признаться, сколько денег потратили на представление. При этом кое-кто из соседей уже с завистью сплетничает.

"Что это хата тех, кто занимается янтарем или бизнесом, но не учителей. Люди не верят, что можно подарить праздник, что семья может что-то сделать не за деньги, просто для души", – рассказал хозяин дома Николай Ващищук.

Ранее видео с феерическим шоу выложили в интернет, и ролик набрал тысячи просмотров. А каждый вечер к дому Ващищуков приходят сотни зрителей. Некоторые приезжают за сотни километров.

Праздничную картину создают более 13 тысяч ламп. Чтобы превратить обычную иллюминацию в тематическое шоу, старший сын с матерью подобрали музыку, а младший, программист, установил специальную программу, которая и заставляет мигать тысячи светодиодов.

"Мы в любой момент можем управлять одним из 13 тысяч, его цветом, как он работает. Ну, это компьютерная программа, стоят специальные контроллеры, которые ими управляют", – объяснил хозяин дома.

"Человек хорошо сделал, радость всем, и детям, и взрослым. Я на свой телефон сниму и обязательно покажу, что не только у них такое начинают делать", – заверил турист из Италии Владимир Мельничук.

Такое представление семья устраивает уже не первый год.

"В прошлом году каждый день приходишь, и Николай добавлял что-то новое. Мы боялись что-то пропустить, потому что знали – будет новое. В этом году все время приходим, не жалеем, дождь или снег, или мороз – идем. Благодарны его жене и сыновьям, потому что они целый год работали", – рассказала соседка Анна Цымбалюк.

В следующем году хозяева обещают установить во дворе еще более современные новые элементы, чтобы родной Млынов прогремел на всю Украину.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядят самые красочные иллюминации Украины – в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах страны.

Стоит напомнить также о том, как киевский фонтан к Новому году нарядили праздничными гирляндами.