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В Ровенской области сняли "блокаду" с села, где была вспышка коронавируса

24 апреля, 18:27

Руслан Ровик

После снятия ограничений карантин в населенном пункте продолжили

В Ровенской области сняли ограничения на въезд и выезд из села Тынное в Сарненском районе, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса – там заболели девять человек, одна женщина умерла.

"Прошло 14 дней со дня последней госпитализации жителей населенного пункта. Последний раз COVID-положительный результат был выявлен у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля. Поскольку в течение 14 дней новых заболеваний нет, это дало нам основание открыть деревню", - заявил представитель местных властей.

Между тем, жители Сарненского района жаловались, что, несмотря на изоляцию некоторые жители все же выезжали из Тынного в обход блокпостов, по лесным и полевым дорогам.

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Тогда первый замглавы областной государственной администрации Сергей Подолин заявлял, что "это случаи единичные, а не системные".

На брифинге замглавы ОГА Игорь Тимошенко подчеркнул, что снятие блокпостов не означает, что в селе прекращает действовать правила самоизоляции и общенациональные правила карантина.

Тем временем украинские медики, набравшись опыта в спасении инфицированных коронавирусом, вернулись из Италии. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус ровенская область Сарны

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