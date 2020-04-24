В Ровенской области сняли "блокаду" с села, где была вспышка коронавируса

В Ровенской области сняли ограничения на въезд и выезд из села Тынное в Сарненском районе, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса – там заболели девять человек, одна женщина умерла.
"Прошло 14 дней со дня последней госпитализации жителей населенного пункта. Последний раз COVID-положительный результат был выявлен у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля. Поскольку в течение 14 дней новых заболеваний нет, это дало нам основание открыть деревню", - заявил представитель местных властей.
Между тем, жители Сарненского района жаловались, что, несмотря на изоляцию некоторые жители все же выезжали из Тынного в обход блокпостов, по лесным и полевым дорогам.
Тогда первый замглавы областной государственной администрации Сергей Подолин заявлял, что "это случаи единичные, а не системные".
На брифинге замглавы ОГА Игорь Тимошенко подчеркнул, что снятие блокпостов не означает, что в селе прекращает действовать правила самоизоляции и общенациональные правила карантина.
Тем временем украинские медики, набравшись опыта в спасении инфицированных коронавирусом, вернулись из Италии. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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