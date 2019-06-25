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В Ровенской области сожгли автомобиль депутата

25 июня, 14:51

Огонь повредил и припаркованную рядом легковушку предпринимателя

В ночь на 25 июня, около 2.45, в городе Дубно Ровенской области во дворе многоэтажки подожгли автомобиль.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в результате возгорания автомобиля Mercedes-Benz S 300, который принадлежит 39-летнему местному жителю, огнем было уничтожено переднюю часть и моторный отсек.

Также в результате пожара была частично повреждена задняя часть припаркованного рядом автомобиля Mercedes-Benz Vito, что принадлежит 36-летнему местному жителю.

"С места происшествия изъят пожарный мусор. В рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 194 УКУ (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), правоохранители  устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению", – сообщают в Нацполиции.

Как сообщает rivnepost.rv.ua, первый автомобиль принадлежит депутату горсовета Юрию Момотюку, председателю фракции политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", а второй – частному предпринимателю Владимиру Черкасскому.

Ранее в Ровно подожгли автомобиль, который арендовал секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук.


А не так давно на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

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Тег поджог, депутат, ровно, автомобиль

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