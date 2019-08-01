Собаку привязали к рекламному щиту и оставили под палящим солнцем без еды и воды

/ Фото: Нацполиция

В Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-01T18:21:00+03:00 Запад Собаку привязали к рекламному щиту и оставили под палящим солнцем без еды и воды

Сообщения о привязанной к рекламному щиту собаке, которую бросили под палящим на трассе Киев – Чоп в полицию Ровенской области поступали почти сутки. Каждый раз копы выезжали на вызовы, но пес агрессивно себя вел и никого не подпускал.

К спасению немецкой овчарки на выезде из села Колоденка Ровенского района присоединились и патрульные, и кинологи, и зоозащитники, они обеспечивали собаку водой и едой. Когда одни отвлекали пса, другим удалось перерезать поводок, который был обмотан несколько раз вокруг металлической конструкции. Однако даже после освобождения собака не сдвинулась с места. Когда полицейские ее отогнали, она через некоторое время снова вернулась назад.

Всю ночь возле овчарки дежурили зоозащитники. Обуздать строптивого пса, которому примерно три года, сумел младший инспектор-кинолог Михаил Рубель.

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"Только утром следующего дня поведение пса изменилась. Сначала его "соблазняли" пряниками, а потом, когда одели поводок, собака стала вполне адекватной, села в автомобиль, не проявляла никакой агрессии. Пес спокойно доехал до места назначения, где его поместили в вольер", – рассказывает Михаил Рубель.

В общем агрессивность собаки кинолог объясняет стрессовой ситуацией, ведь овчарка оказалась в неизвестном месте или ее бросил хозяин. Сейчас собака во временном приюте, но ему ищут ему надежных хозяев и символически зовут Рома. Что произошло, почему собаку оставили на произвол судьбы, пока неизвестно.

Напомним, недавно во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей породы курцхаар (немецкий пойнтер), который умирал от жары и жажды.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

Напомним, недавно в Ужгороде бойцы ГСЧС спасали котенка, который застрял в щели открытого балконного окна на 4-м этаже городской пятиэтажки. Он по-кошачьи очень громко "просил о помощи", ведь продвинуться не мог ни вперед, ни назад.

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