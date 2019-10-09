В Ровенской области спасли заблудившихся в лесу пенсионерок

Женщины девять часов простояли на кочке в болоте, боясь двинуться с места

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Девять часов, стоя по колено в грязи, ждали спасения две пенсионерки в Ровенской области.

Они заблудились в лесу, потому что увлеклись сбором клюквы. Женщины часами ходили зарослями, пока не увязли в трясине.

Пенсионерок искали два отряда спасателей и полицейских.

В поисках выхода женщины прошли почти 40 километров.

Ольга Садовничая и Галина Груздева тридцать ходят собирать ягоды в лес. И до сих пор ни разу не блуждали. Женщинам повезло, что они взяли с собой телефоны. Нашли место, где была связь. Ольга позвонила мужу.

"Нашли такую кочку большую в болоте. Мы стали на той кочке и стояли. И это я с семи вечера до 5 утра стояла на ногах, не двигалась никуда", – рассказала спасенная местная жительница Ольга Садовничая.

Чтобы добраться женщин, спасателям пришлось пробираться сквозь болота. Иногда даже ползли, настолько было рискованно застрять в трясине. Искали пропавших долго, ведь мешали еще и заросли.

"Прошли 16 км к ним. Немного кружили. Усложняли все болотная местность и канавы, которые надо было преодолевать", – говорит заместитель начальника подразделения спасателей Вадим Кузак.

В пять утра наконец увидели пенсионерок.

"Дай вам Бог здоровья ребята, потому что не знаем, как выйти. Ноги едут везде, куда ни ступишь", – первое, что сказали пенсионерки спасателям.

Женщины были очень напуганы и истощены. Они обмокли и замерзли.

День спасения Ольга и Галина теперь будут отмечать как праздник. Галина показывает несколько килограммов клюквы, из-за которой пошли в лес. И таки принесли собранное домой.

"Я ее на спине несла. В сумке, столько собирала, не выбрасывать же", – говорит спасенная Галина Груздева.

Женщины очень признательны своим спасителям.

"Я не могу… Они подошли, это было такое счастье, будто рождается ребенок", – говорит местная жительница Галина Груздева.

Несмотря на то, что ночь пришлось провести среди болота, спасенные говорят, что и дальше будут ходить в лес.

Ранее спасатели Закарпатского горного поисково-спасательного отделения вместе с лесниками и местными жителями нашли заблудившегося 90-летнего мужчину из села Розтоки Раховского района.

Кроме того, две девушки – 18 и 15 лет – и 16-летний парень решили пойти к пруду через лес и заблудились. Подростки пару часов блуждали по лесу, после чего позвонили в полицию и описали, где находятся.

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