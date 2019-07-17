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В Ровенской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

17 июля, 15:02

Авария произошла на трассе Киев – Чоп

Фото: Нацполиция

На трассе Киев – Чоп столкнулись автобус и легковушка. ДТП произошло 16 июля, около 19:15 в селе Бабин Гощанского района Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля Mercedes Benz E280, 61-летний житель Ровно, при осуществлении маневра разворота в неустановленном месте столкнулся с маршруткой сообщением Ровно – Корец.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров маршрутки – 21-летняя жительница Гощанского района и 29-летний житель Корецкого района. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, утром 13 июля во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево и погибла. 


Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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Тег автобус, ДТП, ровно, легковушка

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Сегодня

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