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В Ровенской области столкнулись четыре автомобиля: фото и видео

15 июля, 11:49

В аварии получили травмы шесть человек

В селе Антополь Ровенского района, на автодороге "Киев-Чоп" 14 июля, около 15:20 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Полицейские установили, что 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E320, двигаясь в направлении столицы, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилями Opel Vivaro и Peugeot Partner. Микроавтобус по инерции въехал в автомобиль Nissan Micra. Все три транспортных средства остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешехода.

В результате ДТП травмировалась пассажирка Mercedes, 23-летняя жительница Ровно. У нее диагностировали перелом ноги и госпитализировали в больницу. Также ушибы и травмы получили водитель Mercedes, водитель Opel Vivaro и трое его пассажиров.

По данному факту следователи Ровенского районного отделения полиции начали досудебное расследование. Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку.

Ранее сообщалось, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Кроме єтого, сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, ровно, столкновение, пострадавшие

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Сегодня

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