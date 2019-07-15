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В Ровенской области столкнулись четыре автомобиля, шесть пострадавших

15 июля, 02:05

ДТП случилось на нерегулируемом переходе

В воскресение, 14 июля, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулось четыре автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

ДТП случилось на нерегулируемом переходе. Три автомобиля остановились, чтобы пропустить пешехода, и в это время сзади в них на высокой скорости въехал еще один автомобиль.

В результате аварии пострадали шесть человек: двое водителей и четыре пассажира. Их госпитализировали.

Пешеход упал, но отделался перепугом.

Напомним, под Николаевом 14 июля произошло ДТП: легковой автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу подростков-спортсменов, которые ехали по обочине трассы на велосипедах. В результате аварии пострадали шестеро детей.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, видео, авто, пострадавшие, ровенская область

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