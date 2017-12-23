В Ровенской области трагедия на ж/д разрушила семью

В Ровенской области поезд сбил двух человек. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, трагедия произошла на станции Острог: Установлено, что 53-летняя женщина вместе с тремя сыновьями в возрасте 25-ти, 17-ти и 9 лет спешили на поезд и решили перебежать пути.

"Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а вот мать задержалась. Это заметил 17-летний сын, который бросился ей помочь. Впрочем, женщина попала под поезд, и от полученных травм погибла на месте происшествия. 17-летнего юношу госпитализировали в хирургическое отделение. Медики у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и разрыв селезенки", – рассказали в полиции.

Сейчас силовики проводят досудебное расследование.

Напомним, во Львове, на крыше вагона поезда, девушка была поражена электрическим током и получила термические ожоги.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области, попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.