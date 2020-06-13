Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровенской области трагически погибла 11-летняя девочка: подробности

13 июня, 13:17

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Медики лишь констатировали смерть ребенка

В Ровенской области у автомобиля отлетела железная деталь и попала в ребенка. В результате девочка погибла. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полиции рассказали, что смертельный инцидент произошел вчера, 12 июня, около 13 часов в селе Новоречица в Заречненском районе.

Правоохранители установили, что во время движения грузового автомобиля УРАЛ-4320, который был нагружен древесиной, под управлением 24-летнего жителя села Морочное, отпало бортовое кольцо диска колеса.

"Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю местную жительницу. Ребенок вместе с матерью стояли у магазина, расположенного у дороги. Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую помощь. Кроме того, свидетели происшествия личным автомобилем вместе с потерпевшей поехали навстречу "скорой". Однако, жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть", – говорится на сайте.

У 31-летней матери осталось двое младших детей.

Следователи начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Водитель грузовика был трезв.

Напомним, ранее в Запорожье в местном парке произошла трагедия – в результате чрезвычайного происшествия умерла 8-летняя девочка.На нее упала деревянная скульптура медведя весом в 200 кг, которая не была закреплена.


Также в Черкасской области на 154-м километре трассы Киев-Одесса произошло смертельное лобовое ДТП – столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. Среди погибших есть маленький ребенок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
грузовик ровенская область Гибель ребенка

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июняУкраина
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницыЗапад
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результатыЗапад
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясо
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясоЗапад
Рекорд по смертям и десятки новых случаев: что
Рекорд по смертям и десятки новых случаев: что "творит" коронавирус во Львовской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять