В Ровенской области трагически погибла 11-летняя девочка: подробности

В Ровенской области у автомобиля отлетела железная деталь и попала в ребенка. В результате девочка погибла. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полиции рассказали, что смертельный инцидент произошел вчера, 12 июня, около 13 часов в селе Новоречица в Заречненском районе.

Правоохранители установили, что во время движения грузового автомобиля УРАЛ-4320, который был нагружен древесиной, под управлением 24-летнего жителя села Морочное, отпало бортовое кольцо диска колеса.

"Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю местную жительницу. Ребенок вместе с матерью стояли у магазина, расположенного у дороги. Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую помощь. Кроме того, свидетели происшествия личным автомобилем вместе с потерпевшей поехали навстречу "скорой". Однако, жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть", – говорится на сайте.

У 31-летней матери осталось двое младших детей.

Следователи начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Водитель грузовика был трезв.

Напомним, ранее в Запорожье в местном парке произошла трагедия – в результате чрезвычайного происшествия умерла 8-летняя девочка.На нее упала деревянная скульптура медведя весом в 200 кг, которая не была закреплена.

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