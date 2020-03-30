В Ровенской области умерла женщина с подозрением на COVID-19: ее внук в реанимации

В Ровенской области в больнице умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ее внук находится в реанимации, сообщил на своей странице в Facebook председатель местной ОГА Виталий Коваль.

"Вчера поздно вечером в Сарненскую ЦРБ поступили бабушка и внук из села Тынное. Женщина 1961 года. К сожалению, ночью умерла. Внук в реанимации", – написал чиновник.

Он отметил, что экспресс-тесты у бабушки и внука показали отрицательный результат. Их биологические образцы сегодня проверят лабораторно. Всего, по его словам, в области проверяют пять новых подозрений на коронавирус.

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В частности, ночью в Сарненскую районную больницы попали еще три человека из сел Чудель, Немовичи и Каменно-Случанское. Последний из них – вернулся из Польши с высокой температурой. COVID-19 в области на данный момент подтвердили у 11 человек.

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Также мы сообщали, что во Львове коронавирусной инфекцией заразилась целая семья – отец, мать и их 14-летний сын.

А в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирус попал одномесячный ребенок. Младенец находится в реанимации.

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