В Ровенской области в ДТП с мотоциклами пострадали четыре человека

Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации

В Ровенской области произошли два ДТП с участием мотоциклов. Вчера вечером пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе полиции области.

Аварии произошли в областном центре и Рокитновском районе. Первая произошла в Ровно около 22:20 на улице Соборная. Как выяснилось, 27-летний водитель BMW 318 во время маневра врезался в мотоцикл BMW F650CS. Пилотом мотоцикла оказался 29-летний житель Ровно.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла. Их госпитализировали в больницу. Мужчине диагностировали перелом руки, а женщина получила ушибы и ссадины.

Второе ДТП произошло около 23:30 в селе Бельск, на улице Центральная. Там 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Bird 125, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Это привело к наезду на 19-летнего местного жителя, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили и пешеход, и пилот. У пешехода медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом черепа, мозговую кому. Юношу госпитализировали в реанимацию. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Водитель мотоцикла в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рваную рану брови, закрытый перелом надколенника. По предварительной информации, мотоциклист был трезв.

"По обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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