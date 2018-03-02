В Ровенской области во дворе депутата взорвали гранату

Сегодня, 12:18

Взрывом поврежден забор, обошлось без пострадавших

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В селе Ясинец Дубровицкого района Ровенской области во двор депутата сельского совета бросили гранату.

В результате инцидента обошлось без пострадавших, осколками повредило забор.

По данным полиции, взорвалась граната РГД-5, ее металлические осколки были переданы на экспертизу.

По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство по статье о "злостном хулиганстве". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 

Напомним, ранее жителей Запорожья переполошила свиная голова с гранатой в пасти, которую обнаружили в центре города.

Также мы писали об ограблении под Киевом, где мужчина с гранатой ограбил собственную жену.

Инцидент произошел в Вышгороде, а полицейские оперативно задержали злоумышленника, добычей которого стали 10 тысяч гривен. 

О нападении женщина сразу же сообщила копам и те, перекрыли одну полосу движения вблизи пункта по надзору дорожного движения и задержали подозреваемого.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области трое мужчин с гранатой попытались ограбить автозаправочную станцию.
депутат, граната, ровенская область

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Источник:

УНИАН

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