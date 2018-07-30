В Ровенской области во время оформления ДТП сбили полицейского

Сегодня, 14:47

В результате травмированный работник полиции на "скорой" был доставлен в больницу

Полицейского сбили во время оформления ДТП. Фото: promin.cv.ua
Полицейского сбили во время оформления ДТП. Фото: promin.cv.ua

В Ровенской области, на автодороге Киев – Чоп во время оформления ДТП водитель автомобиля Аudi совершил наезд на работника полиции. ЧП произошло сегодня, 30 июля, около трех ночи.

"Следственно-оперативная группа установила, что при оказании помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль Аudi, который едва не сбил ограждающие конусы. Полицейские остановили легковушку и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв. Мужчине предложили в установленном законом порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения", – сообщают в полиции.

Чтобы избежать медицинского осмотра, мужчина резко начал движение автомобилем и совершил наезд на 28-летнего лейтенанта. В результате полицейский получил ушиб голени и на карете "скорой был доставлен в больницу.

Злоумышленника, которым оказался 28-летний житель Ровно, задержали на месте происшествия. Открыто досудебное расследование. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, недавно в Ровно умер 25-летний полицейский, которого 1 июля закололи вилами.

Ранее  житель Острога Ровенской области нанес телесные повреждения двум полицейским.

Также  сообщалось,  что 33-летний житель села Столбец Дубенского района Ровенской области нанес телесные повреждения инспектору группы реагирования местного отдела полиции – злоумышленник схватил вилы, несколько раз ударил машину, а затем  полицейского и скрылся.

Ранее во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.
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Источник:

"Сегодня"

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