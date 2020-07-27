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В Ровенской области военнослужащий до смерти забил сослуживца

27 июля, 16:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчине стало плохо на следующий день после драки

В Ровенской области военнослужащий избил своего сослуживца, в результате чего тот скончался. Злоумышленника уже задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

По информации пресс-службы Нацполиции, в городе Дубно вблизи контрольно-пропускного пункта в военную часть между мужчинами начался спор, в результате один из них ударил собеседника кулаком в лицо и тот упал на асфальт. После этого пострадавший вернулся в казарму, однако на утро ему стало плохо. Спасти жизнь мужчины не удалось.

Медики сообщили, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

Начато досудебное расследование, 30-летнего злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, как в Виннице на улице полицейские обнаружили бойца Национальной гвардии Украины с ножевым ранением в области живота.

А во Львовской области пьяный военный зарезал старшину. Должностные лица воинской части скрыли факт этого преступления.

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