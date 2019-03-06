В Ровенской области вспыхнул поезд: пассажиров эвакуировали

Пламя охватило машинное отделение дизельного поезда

В Ровенской области вспыхнул поезд: пассажиров эвакуировали 2019-03-06T09:18:00+02:00 Запад Пламя охватило машинное отделение дизельного поезда





О пожаре спасателям стало известно 5 марта в 16:40. Как выяснилось, пламя охватило машинное отделение поезда вблизи села Немовичи. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию всех пассажиров: жертв и пострадавших нет. В 17:40 пожар удалось локализовать, а в 19:00 его ликвидировали.

На данный момент причина пожара устанавливается.

Напомним, 2 марта в Ивано-Франковской области во время движения грузового поезда возник пожар в вагоне с отработанными шпалами.

Кроме того, ранее на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал.

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