В Ровенской области вспыхнул поезд: пассажиров эвакуировали
Пламя охватило машинное отделение дизельного поезда
О пожаре спасателям стало известно 5 марта в 16:40. Как выяснилось, пламя охватило машинное отделение поезда вблизи села Немовичи. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию всех пассажиров: жертв и пострадавших нет. В 17:40 пожар удалось локализовать, а в 19:00 его ликвидировали.
На данный момент причина пожара устанавливается.
Напомним, 2 марта в Ивано-Франковской области во время движения грузового поезда возник пожар в вагоне с отработанными шпалами.
Кроме того, ранее на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал.
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