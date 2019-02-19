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В Ровенской области встречали тело бойца ВСУ: с лампадками и на коленях

Сегодня, 14:56

У погибшего Руслана Кондратюка осталось двое детей

Фото: Facebook
В Ровенской области встречали тело бойца ВСУ: с лампадками и на коленях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bfb/f68/5c6bfbf6809d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bfb/f68/5c6bfbf6809d4.jpg Запад У погибшего Руслана Кондратюка осталось двое детей

В Ровенской области прощаются с погибшим на Донбассе Русланом Кондратюком. Тело 37-летнего воина земляки встречали на коленях, с флагами и лампадками в руках.

"Солдат Кондратюк Руслан Васильевич погиб 15 февраля. В тот день военнослужащие бригады возвращались с выполнения боевого задания по недопущению прохода диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Марьинка. Бойцы передвигались по наиболее защищенному маршруту, где со стороны противника была минимальная возможность поражения", – сообщают Млиновской РГА.

В это время враг открыл огонь из современного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения по автомобилю "ГАЗ-66". Вследствие поражения водитель автомобиля, Руслан Кондратюк, получил несовместимые с жизнью ранения.

"Наличие такого вооружения у боевиков так называемой "ДНР" является ярким свидетельством полной поддержки их действий на территории Донбасса со стороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Добавим, что Кондратюк Руслан Васильевич родился 2 октября 1981 в селе Войница, Млинивского района. 20 ноября 2018 г. заключил контракт с ВСУ Украины, военную службу проходил в мотопехотном батальоне 24-отдельной механизированной бригады. Без отца остались двое детей – Святослав и Диана.

Соответствующим распоряжением местных властей, 16,17 и 18 февраля текущего года в Млиновском районе объявлен траур.

Похорон Героя-защитника Руслана Кондратюка, состоится завтра, 20 февраля, в 12.00. в селе Войница. В тот же день, примерно с 11:20 от здания РГА будут отправляться автобусы для всех желающих проводить в последний путь погибшего бойца.

Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

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Тег ВСУ, ровно, герой, боец

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