В Ровенской области задержали "оптовых" торговцев взрывчаткой
Нарушители продали почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов
Сотрудники Службы безопасности Украины в Ровенской области за продажу военной взрывчатки задержали группу военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задокументировали деятельность двух гражданских лиц и военнослужащих инженерно-саперной группы одной из воинских частей. Они организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов. Правоохранители задержали нарушителей на военном полигоне при сбыте более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов.
Сотрудники СБУ установили, что в целом реализовано почти сорок килограммов тротила и более двухсот электродетонаторов.
Во время обысков в помещении у злоумышленника также изъяли две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.
Военнослужащему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "незаконное обращение с оружием" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По делу его сообщников продолжаются процессуальные действия.
Напомним, вЖитомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали канал сбыта оружия, боеприпасов и взрывчатки. "Товар" мужчины сбывали представителям местного криминалитета.
Кроме этого,в Харьковской области правоохранители разоблачили и блокировали канал торговли оружием, которое привозили из района проведения операции объединенных сил. Как выяснили в полиции, патроны, взрывчатку и гранаты из востока переправлял житель Изюмского района.
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