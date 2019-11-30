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В Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами: фото

30 ноября, 18:45

Никто из пассажиров международного рейса не пострадал

В Ровенской области, на трассе Киев – Чоп произошло возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения "Харьков-Познань", в салоне которого находились 46 человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила спасателям 30 ноября, около 12:30.

"Поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса возле села Грушвица-1 Ровенского района", – говорится в сообщении.

Еще до приезда спасателей водитель пытался справиться с огнем самостоятельно – с помощью огнетушителя.

"Пожарные дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащее вещество. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находящихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек", – добавили в ГСЧС.

Причина происшествия устанавливается.

Напомним, ранее в Днепре во время движения загорелся трамвай – вспыхнула коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра. К тушению привлекли одну единицу техники и пять спасателей.

Также в Днепре произошло другое возгорание – вспыхнули сразу два вагона трамвая. Пламя вспыхнуло на крышах вагонов, когда состав выполнял поворот в центре города. Люди практически вылетели из трамвая.

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Источник: Сегодня

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