В Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами: фото

В Ровенской области, на трассе Киев – Чоп произошло возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения "Харьков-Познань", в салоне которого находились 46 человек.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила спасателям 30 ноября, около 12:30.
"Поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса возле села Грушвица-1 Ровенского района", – говорится в сообщении.
Еще до приезда спасателей водитель пытался справиться с огнем самостоятельно – с помощью огнетушителя.
"Пожарные дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащее вещество. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находящихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек", – добавили в ГСЧС.
Причина происшествия устанавливается.
Напомним, ранее в Днепре во время движения загорелся трамвай – вспыхнула коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра. К тушению привлекли одну единицу техники и пять спасателей.
Также в Днепре произошло другое возгорание – вспыхнули сразу два вагона трамвая. Пламя вспыхнуло на крышах вагонов, когда состав выполнял поворот в центре города. Люди практически вылетели из трамвая.
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