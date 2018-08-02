В Ровенской области затопило город Сарны

Сегодня, 11:25

Работы по откачке воды продолжаются до сегодняшнего дня


После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

После ливня. Фото: ГСЧС

В Ровенской области после сильных ливней райцентр Сарны оказался под водой. По состоянию на 2 августа продолжаются работы по откачке воды из  участков частных жилых домов.

"Вчера, 1 августа в городе Сарны было откачано воду из  шести частных домовладений и местного территориального центра социального помощи населению", – сообщают в ГСЧС.

Всего было откачано более 600 литров воды. Сегодня осталось "выбрать" воду еще на семи участках.

К оказанию помощи населению по откачке дождевой воды привлечены личный состав 8-й государственной пожарно-спасательной части, одна единица спецтехники ГСЧС и две мотопомпы.

Напомним, недавно мы писали, что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Ранее мы писали о том,  как спастись от молнии и где лучше переждать грозу.

Также стало известно, какой будет погода в последние дни июля и первые дни августа, согласно прогнозам синоптиков
стихия, ураган, ливень, Сарны

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Источник:

"Сегодня"

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