В Ровенской области затопило город Сарны

Работы по откачке воды продолжаются до сегодняшнего дня

В Ровенской области после сильных ливней райцентр Сарны оказался под водой. По состоянию на 2 августа продолжаются работы по откачке воды из участков частных жилых домов.

"Вчера, 1 августа в городе Сарны было откачано воду из шести частных домовладений и местного территориального центра социального помощи населению", – сообщают в ГСЧС.

Всего было откачано более 600 литров воды. Сегодня осталось "выбрать" воду еще на семи участках.

К оказанию помощи населению по откачке дождевой воды привлечены личный состав 8-й государственной пожарно-спасательной части, одна единица спецтехники ГСЧС и две мотопомпы.

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