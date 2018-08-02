В Ровенской области затопило город Сарны
Работы по откачке воды продолжаются до сегодняшнего дня
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
После ливня. Фото: ГСЧС
В Ровенской области после сильных ливней райцентр Сарны оказался под водой. По состоянию на 2 августа продолжаются работы по откачке воды из участков частных жилых домов.
"Вчера, 1 августа в городе Сарны было откачано воду из шести частных домовладений и местного территориального центра социального помощи населению", – сообщают в ГСЧС.
Всего было откачано более 600 литров воды. Сегодня осталось "выбрать" воду еще на семи участках.
К оказанию помощи населению по откачке дождевой воды привлечены личный состав 8-й государственной пожарно-спасательной части, одна единица спецтехники ГСЧС и две мотопомпы.
Напомним, недавно мы писали, что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.
Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.
Ранее мы писали о том, как спастись от молнии и где лучше переждать грозу.
Также стало известно, какой будет погода в последние дни июля и первые дни августа, согласно прогнозам синоптиков
Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области затопило город Сарны". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"