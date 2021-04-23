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В Ровенской области женщина вонзила нож в спящего сына: что с подростком

23 апреля, 20:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жуткий инцидент произошел в селе Ровенской области – мать ночью напала на спящего сына – подробности

В селе Белая Криница Ровенского области 40-летняя мать пыталась убить своего 15-летнего сына. Женщина вонзила ему кухонный нож в грудь, когда тот спал.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, парень проснулся и вызвал скорую. Медики обратились к правоохранителям, которые задержали нападавшую.

По данным полиции, семья, в которой произошло нападение, считается благополучной. Накануне нападения на несовершеннолетнего между родственниками не было никаких скандалов. Однако по данным полиции, женщина могла быть в депрессивном состоянии из-за развода с мужем.

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На момент трагедии он также был в доме. Отец пострадавшего спал в соседней комнате.

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Женщине объявили о подозрении. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что под Днепром молодая мать убила собственного ребенка.

Также напомним, на Херсонщине мать утопила сына с аутизмом.

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нож покушение подросток ранение мать сын Ровенская область
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