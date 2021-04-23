В Ровенской области женщина вонзила нож в спящего сына: что с подростком

В селе Белая Криница Ровенского области 40-летняя мать пыталась убить своего 15-летнего сына. Женщина вонзила ему кухонный нож в грудь, когда тот спал.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, парень проснулся и вызвал скорую. Медики обратились к правоохранителям, которые задержали нападавшую.
По данным полиции, семья, в которой произошло нападение, считается благополучной. Накануне нападения на несовершеннолетнего между родственниками не было никаких скандалов. Однако по данным полиции, женщина могла быть в депрессивном состоянии из-за развода с мужем.
На момент трагедии он также был в доме. Отец пострадавшего спал в соседней комнате.
Женщине объявили о подозрении. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что под Днепром молодая мать убила собственного ребенка.
Также напомним, на Херсонщине мать утопила сына с аутизмом.
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