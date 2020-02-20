В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменом

В Украине снованачало расти число ДТП с пострадавшими. Такие данные обнародовала патрульная полиция, сравнив число жертв аварий за январь 2019 и 2020 годов. Как оказалось, из-за таких ЧП в стране за месяц погиб 271 человек, а травмы получили 2391 человек. В пересчете выходит, что каждые сутки в январе в авариях травмировались в среднем 77 человек. Для сравнения – в январе прошлого года число погибших не превышало 190 человек, а травмированных было на треть меньше.

За каждым из таких случаев – трагедии сразу нескольких семей. Люди, которые стали жертвами ДТП, зачастую остаются один на один со своими проблемами. Особенно, если речь идет об авариях, где фигурантами являются бизнесмены, а пострадавшими – люди рядовых профессий.

В конце прошлого года в Рокитновском районе Ровенской области произошло одно из таких ДТП. Спустя 5 месяцев градус возмущения из-за медленного следствия начал расти, жители Рокитного рассказали "Сегодня", что уже готовы выходить на протест.

Как сообщили нам в пресс-службе ровенской облполиции, 54-летний водитель внедорожника совершил разворот в неустановленном месте, после чего столкнулся с мотоциклистом. Парня-строителя буквально выбросило из мототранспорта на расстояние около 30 метров.

"Досудебное расследование продолжается. Опрошены свидетели, проведены экспертизы, – сообщили нам в пресс-центре Ровенской облполиции. – Были воспроизведены события с участием человека, который, возможно, причастен к совершенному преступлению. Подозрение ему еще не предъявлено, поскольку нужно провести все необходимые следственные действия. По предварительной информации, водитель совершил разворот в неустановленном месте, но окончательно это станет известно после предъявления подозрения".

Пострадавший мотоциклист озвучил нам свою версию аварии.

"ДТП произошло на повороте. Я как раз собирался повернуть, а автомобиль выезжал из него и поворачивал навстречу мне. Выезжая, это авто начало поворачивать через сплошные, но поворотов водитель не включил. Я придерживался края дороги, но водитель машины перекрыл дорогу и выехал на обочину. Удар был настолько сильным, что я вылетел из мотоцикла на высоту около 6-7 метров на дерево и рухнул с него вниз, в кусты", – рассказал нам пострадавший в аварии 21-летний мотоциклист Вадим Богданец.

По словам Вадима, первую помощь ему оказали очевидцы аварии, которые в это время были неподалеку:

"Потом меня забрала скорая. С того времени я перенес шесть операций, в том числе и на позвоночнике, еще необходимы две. Чтобы заплатить за прежние операции, родители продали уже часть имущества, взяли кредит, который уже также потратили. Всего было потрачено около 500 тыс. грн., которые были собраны моими родными и друзьями. Предстоит замена сустава, операция стоит около 150 тыс. грн. Начиная с сентября, водитель внедорожника перечислил мне лишь 15 тыс. грн. Обратной связи с ним никакой нет. Этот человек поломал мне жизнь, я нахожусь в инвалидной коляске и сложно сказать, смогу ли когда-либо работать по специальности".

Родители Вадима – Людмила и Николай – добавили, что если расследование будет проходить необъективно, то жители Рокитного готовы выйти на протест.

"Как минимум все друзья Вадима готовы прийти в суд ради того, чтобы было вынесено справедливое решение", – сказал нам отец Вадима Николай.

Бизнесмен, от столкновения с которым пострадал Богданец, не захотел с нами общаться.

"Пусть та семья (Богданец – Авт.) рассказывает прессе, что хочет, – говорит Сергей Серпутько. – У меня есть адвокат, который ведет это дело. Я – водитель, который объехал полмира и никогда не попадал в ДТП. Не хочу ни о чем говорить, мне это неприятно. Я тот человек, который также пострадал в той аварии. У меня теперь нет ни машины, ничего нет. Все, до свидания".

Напомним, ранее в патрульной полиции озвучили версию того, почему в Украине в последние годы растет число ДТП. По данным копов, аварий становится больше в зимний период еще и потому, что в Украине зимы перестали быть затяжными и на дороге все больше автомобилистов.

Также ранее эксперты рассказали, как пешеходы могут защитить себя, чтобы избежать ДТП:

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